' atoi1.vb



Imports System



Class ATOI1

Public Shared Sub Main()



Dim str As String = "123456789"

Dim num As Integer = Integer.Parse(str)



Console.WriteLine(num)

' 出力:123456789



'str = "1234567890987654321"

'num = Integer.Parse(str)

'

'例外:System.OverflowExceptionが発生



'str = "1,234,567,890"

'num = Integer.Parse(str)

'

'例外:System.FormatExceptionが発生

End Sub

End Class

' コンパイル方法:vbc atoi1.vb