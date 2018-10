Imports System.Text



Module Module1

Sub Main()

' 全てのエンコーディング情報を取得

Dim allEncodings As EncodingInfo() = Encoding.GetEncodings()

Console.WriteLine("エンコーディング数={0}", allEncodings.Length)

' 出力:エンコーディング数=140



' 表示名に「日本語」を含むエンコーディング

Dim japaneseEI _

= allEncodings.Where(Function(ei) ei.DisplayName.Contains("日本語"))

Console.WriteLine("CodePage" + vbTab + "Name" + vbTab + "DisplayName")

For Each ei As EncodingInfo In japaneseEI

Console.WriteLine("{0}{1}{2}{3}{4}",

ei.CodePage, vbTab, ei.Name, vbTab, ei.DisplayName)

Next

' 出力:

' CodePage Name DisplayName

' 932 shift_jis 日本語 (シフト JIS)

' 10001 x-mac-japanese 日本語 (Mac)

' 20290 IBM290 IBM EBCDIC (日本語カタカナ)

' 20932 EUC-JP 日本語 (JIS 0208-1990 および 0212-1990)

' 50220 iso-2022-jp 日本語 (JIS)

' 50221 csISO2022JP 日本語 (JIS 1 バイト カタカナ可)

' 50222 iso-2022-jp 日本語 (JIS 1 バイト カタカナ可 - SO/SI)

' 51932 euc-jp 日本語 (EUC)



' 同名のものを指定してEncodingインスタンスを取得すると?

Console.WriteLine(Encoding.GetEncoding("iso-2022-jp").CodePage)

' 出力:50220

Console.WriteLine(Encoding.GetEncoding("EUC-JP").CodePage)

' 出力:51932

Console.WriteLine(Encoding.GetEncoding("euc-jp").CodePage)

' 出力:51932



#If DEBUG Then

Console.ReadKey()

#End If

End Sub

End Module