Imports System.Globalization



Module Module1

Sub Main()

Dim culture As CultureInfo = New CultureInfo("ja-JP", True)

culture.DateTimeFormat.Calendar = New JapaneseCalendar()



Dim target As String = "明治150年10月23日"



Try

Dim result As DateTime _

= DateTime.ParseExact(target, "ggyy年M月d日", culture)

Console.WriteLine(result.ToLongDateString())

' 出力(Windows 10):2017年10月23日

Catch ex As FormatException

Console.WriteLine("{0}: {1}", ex.GetType().Name, ex.Message)

' 出力(Windows 7):FormatException: 文字列で表される DateTime がカレンダー

' System.Globalization.JapaneseCalendar でサポートされていません。

End Try



Dim result2 As DateTime

If (DateTime.TryParseExact(target, "ggyy年M月d日", culture,

DateTimeStyles.AssumeLocal, result2)) Then

Console.WriteLine(result2.ToLongDateString())

' 出力(Windows 10):2017年10月23日

Else

Console.WriteLine("「{0}」はDateTimeに変換できません", target)

' 出力(Windows 7):「明治150年10月23日」はDateTimeに変換できません

End If

End Sub

End Module