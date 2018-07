' fread4.vb



Imports System

Imports System.IO

Imports System.Text

Imports System.Collections



Class FileRead4

Shared Sub Main()



Dim line As String = ""

Dim al As New ArrayList



Using sr As StreamReader = New StreamReader( _

"readme.txt", Encoding.GetEncoding("Shift_JIS"))



line = sr.ReadLine()

Do Until line Is Nothing

al.Add(line)

line = sr.ReadLine()

Loop



End Using



For i As Integer = 0 To al.Count - 1

Console.WriteLine(al.Item(i))

Next i



End Sub

End Class



' コンパイル方法:vbc fread4.vb