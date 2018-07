' hashtable.vb



Imports System

Imports System.Collections



Class HashTableSample

Shared Sub Main()

Dim ht As Hashtable = New Hashtable



' データの追加その1

ht("japan") = "日本"

ht("america") = "アメリカ"



' データの追加その2

ht.Add("china", "中国")

ht.Add("india", "インド")



' データの取得

Dim str As String = CType(ht("japan"), String)

Console.WriteLine(str) ' 出力:日本



' キー項目の列挙

For Each key As String In ht.Keys

Console.WriteLine(key)

Next

' 出力例:

' india

' japan

' america

' china



' 値項目の列挙

For Each val As String In ht.Values

Console.WriteLine(val)

Next

' 出力例:

' インド

' 日本

' アメリカ

' 中国



' キーの存在チェック

If Not ht.ContainsKey("france") Then

ht("france") = "フランス"

End If



' 値の存在チェック

Console.WriteLine(ht.ContainsValue("アメリカ")) ' 出力:True



' エントリ(キーと値)の列挙

For Each de As DictionaryEntry In ht

Console.WriteLine("{0} : {1}", de.Key, de.Value)

Next

' 出力例:

' india : インド

' japan : 日本

' france : フランス

' america : アメリカ

' china : 中国

End Sub

End Class



' コンパイル方法:vbc hashtable.vb