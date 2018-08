' getfilename.vb



Imports System

Imports System.IO



Class GetFileName

Shared Sub Main()

Dim path1 As String = "c:\windows\system32

otepad.exe"

Dim file1 As String = Path.GetFileName(path1)

Console.WriteLine(file1) ' 出力例:notepad.exe



Dim path2 As String = "c:notepad.exe"

Dim file2 As String = Path.GetFileName(path2)

Console.WriteLine(file2) ' 出力例:notepad.exe



Dim path3 As String = "http://www.atmarkit.co.jp/index.html"

Dim file3 As String = Path.GetFileName(path3)

Console.WriteLine(file3) ' 出力例:index.html

End Sub

End Class



' コンパイル方法:vbc getfilename.vb