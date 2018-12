' timerstimer.vb



Imports System

Imports System.Timers



Public Class TimersTimerTest

Shared Sub Main()

Dim ttt As TimersTimerTest = New TimersTimerTest()

ttt.Run()

End Sub



Public Sub Run()

Dim timer As Timer = New Timer()

AddHandler timer.Elapsed, _

New ElapsedEventHandler(AddressOf MyClock)

timer.Interval = 1000 ' コンストラクタでも指定可

timer.AutoReset = true ' デフォルト

timer.Enabled = true ' timer.Start()と同じ



Console.ReadLine() ' Enterキーが押されるまで待機



timer.Enabled = False ' timer.Stop()と同じ

Console.WriteLine("タイマ停止")

End Sub



Public Sub MyClock(sender As Object, e As ElapsedEventArgs)

Console.WriteLine(DateTime.Now)

' 出力例:

' 2005/11/08 19:59:10

' 2005/11/08 19:59:11

' 2005/11/08 19:59:12

' ……

End Sub

End Class



' コンパイル方法:vbc timerstimer.vb