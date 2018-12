' readalltext.vb



Imports System.IO



Class ReadAllText

Shared Sub Main()



' シフトJISのファイルの読み込み

Dim text1 As String = File.ReadAllText("shiftjis.txt", _

System.Text.Encoding.GetEncoding("Shift_JIS"))



' UTF-8のファイルの読み込み

Dim text2 As String = File.ReadAllText("utf8.txt")



End Sub

End Class



' コンパイル方法:vbc readalltext.vb