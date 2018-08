' contains.vb



Imports System



Class StringContains

Shared Sub Main()

Dim str As String = "ろうにゃくなんにょ"



Console.WriteLine(Str.Contains("にゃく")) ' 出力:True

Console.WriteLine(Str.Contains("にゃん")) ' 出力:False

Console.WriteLine(Str.Contains("")) ' 出力:True



Console.WriteLine(Str.IndexOf("")) ' 出力:0

End Sub

End Class



' コンパイル方法:vbc contains.vb