' dictionary.vb



Imports System

Imports System.Collections.Generic



Class DictionaryTest

Shared Sub Main()



Dim dict As New Dictionary(Of String, String)



'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

' 要素の追加その1

dict("japan") = "日本"

dict("america") = "アメリカ"



' 要素の追加その2

dict.Add("china", "中国")

dict.Add("india", "インド")



'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

' 値の取得その1

Dim val As String = dict("japan")

Console.WriteLine(val) ' 出力:日本



' Dim sss As String = dict("russia") ' 例外発生



' 値の取得その2

Dim value As String = ""

If dict.TryGetValue("america", value)

Console.WriteLine(value) ' 出力:アメリカ

End If



'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

' キーの列挙

For Each key As String In dict.Keys

Console.WriteLine(key)

Next

' 出力例:

' japan

' america

' china

' india



' 値の列挙

For Each v As String in dict.Values

Console.WriteLine(v)

Next

' 出力例:

' 日本

' アメリカ

' 中国

' インド



'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

' キーの存在チェック

If Not dict.ContainsKey("france")

' 存在しない場合

dict("france") = "フランス"

End If



' 値の存在チェック

Console.WriteLine(dict.ContainsValue("日本")) ' 出力:True



'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

' 項目(キーと値)の列挙

For Each kvp As KeyValuePair(Of String, String) In dict

Console.WriteLine("{0} : {1}", kvp.Key, kvp.Value)

Next

' 出力例:

' japan : 日本

' america : アメリカ

' china : 中国

' india : インド

' france : フランス



'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

' ソート済みのハッシュテーブルの利用



Dim sdict As New SortedDictionary(Of string, string)(dict)



For Each kvp As KeyValuePair(Of String, String) In sdict

Console.WriteLine("{0} : {1}", kvp.Key, kvp.Value)

Next

' 出力例:

' america : アメリカ

' china : 中国

' france : フランス

' india : インド

' japan : 日本

End Sub

End Class



' コンパイル方法:vbc dictionary.vb