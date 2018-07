Imports System.IO

Imports System.Text



Module Module1

Sub Main()

Dim sjisEnc As Encoding = Encoding.GetEncoding("Shift_JIS")

' (1)テキストファイルを開いて(なければ作って)StreamWriterオブジェクトを得る

Using writer As StreamWriter = New StreamWriter("Test.txt", False, sjisEnc)

' (2)ファイルにテキストを書き込む

writer.WriteLine(DateTime.Now.ToString("書き込み時刻:HH:mm:ss"))



End Using ' (3)Usingブロックを抜けるときにファイルが閉じられる

End Sub

End Module