Const TARGET As String = "うえ"

Dim before As String = "あいうえおうえいおあ"



' Replaceメソッドでは、該当した箇所の全てを置換してしまう

Dim after As String = before.Replace(TARGET, "")

Console.WriteLine(after)

' 出力:あいおいおあ



' 該当した最初の箇所だけを削除する例

Dim idx As Integer = before.IndexOf(TARGET)

If (idx >= 0) Then

after = before.Remove(idx, TARGET.Length)

End If

Console.WriteLine(after)

' 出力:あいおうえいおあ