' A〜Zまで試して、年号テーブルを作る

Dim eraTable = New Dictionary(Of Integer, String)()



For code = AscW("A"c) To AscW("Z"c)

Dim e As String = ChrW(code)

Dim eraIndex As Integer = cultureJp.DateTimeFormat.GetEra(e)

If (eraIndex > 0) Then

eraTable.Add(eraIndex, e)

End If

Next



' 作成した年号テーブルを確認する

For Each item In eraTable

Console.WriteLine($"[{item.Key}]={item.Value}")

Next

' 出力:

' [4]=H

' [1]=M

' [3]=S

' [2]=T