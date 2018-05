C:\temp>openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -out www_example_jp.csr -keyout www_example_jp.key -sha256 -subj "/C=JP/ST=Tokyo/L=Setagaya-ku/O=Example Corp./OU=System Management Division/DC=example/DC=jp/CN=www.example.jp"

Generating a 2048 bit RSA private key

.....+++

........................................+++

writing new private key to 'www_example_jp.key'

-----