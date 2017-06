Sub CSVファイルの読み込み() Dim fso As New Scripting.FileSystemObject Dim csvFile As Object Dim csvData As String Dim splitcsvData As Variant Dim i As Integer Dim j As Integer Set csvFile = fso.OpenTextFile("K:\CSV_Data\顧客データ.csv", 1) i = 1 Do While csvFile.AtEndOfStream = False csvData = csvFile.ReadLine splitcsvData = Split(csvData, ",") j = UBound(splitcsvData) + 1 Sheet2.Range(Sheet2.Cells(i, 1), Sheet2.Cells(i, j)).Value = splitcsvData i = i + 1 Loop csvFile.Close Set csvFile = Nothing Set fso = Nothing End Sub