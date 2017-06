…… 省略 ……

var cmd, cmdArgs, cmdOptions

switch (options.recordProgram) {

// On some Windows machines, sox is installed using the "sox" binary

// instead of "rec"

case 'sox': // case 'sox'節に以下のコードを追加

cmd = options.recordProgram;

cmdArgs = [

'-q', // show no progress

'-t', 'waveaudio', // input-type

'-d', // use default recording device

'-r', options.sampleRate.toString(), // sample rate

'-c', '1', // channels

'-e', 'signed-integer', // sample encoding

'-b', '16', // precision (bits)

'-t', 'raw', // output-type

'-' // pipe

];

break;

case 'rec': // 以下は同じ

default:

cmd = options.recordProgram;

cmdArgs = [

'-q', // show no progress

'-r', options.sampleRate, // sample rate

'-c', '1', // channels

'-e', 'signed-integer', // sample encoding

'-b', '16', // precision (bits)

'-t', 'wav', // audio type

'-', // pipe

// end on silence

'silence', '1', '0.1', options.thresholdStart || options.threshold + '%',

'1', options.silence, options.thresholdEnd || options.threshold + '%'

]

break

…… 省略 ……