DECLARE v_no NUMBER(8) := 2; BEGIN CASE v_no WHEN 1 THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('代入されている値は1'); WHEN 2 THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('代入されている値は2'); WHEN 3 THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('代入されている値は3'); ELSE DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('代入されている値は1-3を除く'); END CASE; END; / 代入されている値は2