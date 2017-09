void Main()

{

var f = new Foo() { Name = "Insider.net", Id = 100 };

f.Dump();

Hello();

Console.WriteLine(f.Greet());

}



static void Hello() {

Console.WriteLine("Hello from static method");

}



class Foo

{

public string Name { get; set; }

public int Id { get; set; }

public string Greet() => $"Hello {Name}";

}