Sub 数値チェック() Dim i As Long For i = 2 To 6 If Not IsNumeric(Sheet1.Cells(i, 3).Value) Then Sheet1.Cells(i, 3).Interior.Color = vbYellow If Not IsNumeric(Sheet1.Cells(i, 4).Value) Then Sheet1.Cells(i, 4).Interior.Color = vbYellow Next i End Sub