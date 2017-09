' 暗号化されたBase64形式の入力文字列をAES復号して平文の文字列を返すメソッド

Async Function DecryptFromBase64(base64Text As String, key As Byte(), iv As Byte()) As Task(Of String)

' Base64文字列をバイト型配列に変換

Dim src() As Byte = Convert.FromBase64String(base64Text)



' Decryptor(復号器)を用意する

Using am = New AesManaged()

Using decryptor = am.CreateDecryptor(key, iv)

' 入力ストリームを開く

Using inStream = New MemoryStream(src, False)

' 出力ストリームを用意する

Using outStream = New MemoryStream()

' 復号して一定量ずつ読み出し、それを出力ストリームに書き出す

Using cs = New CryptoStream(inStream, decryptor, CryptoStreamMode.Read)

Dim buffer(4095) As Byte

Dim len As Integer = Await cs.ReadAsync(buffer, 0, 4096)

While (len > 0)

outStream.Write(buffer, 0, len)

len = Await cs.ReadAsync(buffer, 0, 4096)

End While

End Using

' 出力がファイルなら、以上で完了



' 文字列に変換して返す

Dim result() As Byte = outStream.ToArray()

Return Encoding.Unicode.GetString(result)

End Using

End Using

End Using

End Using

End Function