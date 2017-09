iOS 11 SDKの新機能――ARアプリが作れるARKit、機械学習済みのモデルが使えるCore MLを試してみた

import UIKit import CoreML // 今回追加 import Vision // 今回追加 class ViewController: UIViewController { let imageView = UIImageView() let resultLabel = UILabel() // 今回追加 override func viewDidLoad() { // 省略 resultLabel.frame = CGRect(x: (view.frame.width - 240) / 2, y: imageView.frame.maxY, width: 240, height: 200) resultLabel.numberOfLines = 0 view.addSubview(resultLabel) } // 省略 } extension ViewController: UIImagePickerControllerDelegate, UINavigationControllerDelegate { func imagePickerController(_ picker: UIImagePickerController, didFinishPickingMediaWithInfo info: [String : Any]) { if let image = info[UIImagePickerControllerOriginalImage] as? UIImage, let model = try? VNCoreMLModel(for: MobileNet().model) { imageView.image = image picker.dismiss(animated: true, completion: nil) let request = VNCoreMLRequest(model: model) { request, error in guard let results = request.results as? [VNClassificationObservation] else { return } let resultStrs = results.map { "\($0.identifier): \(NSString(format: "%.2f", $0.confidence))" }.prefix(5) self.resultLabel.text = "● 解析結果

" + resultStrs.joined(separator: "

") } request.imageCropAndScaleOption = .centerCrop let handler = VNImageRequestHandler(cgImage: image.cgImage!) try! handler.perform([request]) } } func imagePickerControllerDidCancel(_ picker: UIImagePickerController) { picker.dismiss(animated: true, completion: nil) } }