Dim serializer = New JsonSerializer()

' オプション指定は、JsonSerializerオブジェクトの各プロパティで行う

serializer.ContractResolver = New CamelCasePropertyNamesContractResolver()

#If DEBUG Then

serializer.Formatting = Formatting.Indented

#End If



Dim output As String



' シリアライズ

Using ms = New MemoryStream()

Using sw = New StreamWriter(ms) ' 書き込み用のストリームを用意し、

Using writer = New JsonTextWriter(sw) ' JsonTextWriterオブジェクトを作り、

' JsonSerializerオブジェクトのSerializeメソッドに、

' JsonTextWriterオブジェクトとシリアライズしたいオブジェクトを渡す

serializer.Serialize(writer, data)



'出力を確認

writer.Flush()

output = Encoding.UTF8.GetString(ms.ToArray()) ' 既定ではUTF-8で出力

WriteLine(output)

' 出力例:

' {

' "description": "サンプル",

' "updateDate": "2017-09-06T20:24:04.2588057+09:00",

' "data": {

' "1": "データ1",

' "2": "データ2"

' }

' }

End Using

End Using

End Using



' デシリアライズ

Dim deserialized As SampleData

Using ms = New MemoryStream(Encoding.UTF8.GetBytes(output), False)

Using sr = New StreamReader(ms) ' 読み込み用のストリームを開き、

Using reader = New JsonTextReader(sr) ' JsonTextReaderオブジェクトを作り、

' JsonSerializerオブジェクトのDeserializeメソッドに、

' JsonTextReaderオブジェクトを渡す

deserialized = serializer.Deserialize(Of SampleData)(reader)

End Using

End Using

End Using

WriteLine($"Description={deserialized.Description}")

WriteLine($"UpdateDate={deserialized.UpdateDate}")

WriteLine($"Data[1]={deserialized.Data(1)}")

WriteLine($"Data[2]={deserialized.Data(2)}")

' 出力例:

' Description=サンプル

' UpdateDate=2017/09/06 20:24:04 +09:00

' Data[1]=データ1

' Data[2]=データ2