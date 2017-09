class Foo {

private String name;

private int age;

public String getName() { return name; }

public int getAge() { return age; }

public Foo(String name, int age) {

this.name = name;

this.age = age;

}

public Foo() {

this("noname", 0);

}

}



Foo f = new Foo("kawasaki", 18);

f.getName();

f.getAge();