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» 2017年09月26日 11時00分 公開

Hortonworks製品や運用支援サービスをNECが提供：NECとHortonworks、ビッグデータ分析基盤分野での協業を強化

NECとHortonworksがHadoop分散処理プラットフォーム分野での協業強化を発表。NECは国内で初めてHortomworksのプラチナパートナーとなり、Hadoopアプライアンス「Data Platform for Hadoop」の共同開発体制を強化する。

[＠IT]

　NECとHortonworksは2017年9月25日、ビッグデータ活用向け大規模分散処理プラットフォーム分野の戦略的協業を強化すると発表した。

　Data Platform for Hadoopは、HortonworksのHadoopディストリビューション「Hortonworks Data Platform（HDP）」をNEC製サーバに組み込んで提供するビッグデータ分析専用アプライアンス。今回の協業関係強化によって、両社の技術者を連携させながら、Hortonworksのノウハウをさらに融合したData Platform for Hadoopの設計開発や検証を実施していく。

　併せて、Hortonworksが認定したプラットフォームとレファレンスソリューションに加えて、ストリームデータのリアルタイム分析プラットフォーム「Hortonworks DataFlow（HDF）」、HDPやHDFの導入、構築、運用支援サービス「Hortonworks Professional Services」をNECが提供し、国内企業への訴求と支援を強化するとしている。

photo Data Platform for Hadoopのサービスメニュー

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