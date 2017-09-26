NECとHortonworksは2017年9月25日、ビッグデータ活用向け大規模分散処理プラットフォーム分野の戦略的協業を強化すると発表した。
Data Platform for Hadoopは、HortonworksのHadoopディストリビューション「Hortonworks Data Platform（HDP）」をNEC製サーバに組み込んで提供するビッグデータ分析専用アプライアンス。今回の協業関係強化によって、両社の技術者を連携させながら、Hortonworksのノウハウをさらに融合したData Platform for Hadoopの設計開発や検証を実施していく。
併せて、Hortonworksが認定したプラットフォームとレファレンスソリューションに加えて、ストリームデータのリアルタイム分析プラットフォーム「Hortonworks DataFlow（HDF）」、HDPやHDFの導入、構築、運用支援サービス「Hortonworks Professional Services」をNECが提供し、国内企業への訴求と支援を強化するとしている。
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