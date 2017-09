// 静的メソッドを使う場合

var text = "regular expression is so great!";

var pattern = @"\s\s+";

var match = Regex.IsMatch(text, pattern);

…… 省略 ……



// Regexオブジェクトを作成する場合

var text = "regular expression is so great!";

var pattern = @"\s\s+";

var regex = new Regex(pattern);

var match = regex.IsMatch(text);

…… 省略 ……