' 太陰太陽暦を使って六曜を求める

Dim 六曜名配列 As String() = {"大安", "赤口", "先勝", "友引", "先負", "仏滅"}



' 例:2017年10月5日 木曜日

Dim theDay = New DateTime(2017, 10, 5)



Dim 旧暦 = New System.Globalization.JapaneseLunisolarCalendar()

Dim 旧暦の月 As Integer = 旧暦.GetMonth(theDay)

Dim 旧暦の日 As Integer = 旧暦.GetDayOfMonth(theDay)



' 閏月を取得

Dim 旧暦元日 As DateTime = 旧暦.AddDays(theDay, 1 - 旧暦.GetDayOfYear(theDay))

Dim 閏月 As Integer = 旧暦.GetLeapMonth(旧暦.GetYear(旧暦元日), 旧暦.GetEra(旧暦元日))

' 2017年であれば、閏月=6 が返る。6番目の月が閏月、すなわち「閏5月」となる。

' 閏月のない年では、閏月 = 0 が返る。



' 閏月がある場合の旧暦月の補正

If ((閏月 > 0) AndAlso (旧暦の月 >= 閏月)) Then

旧暦の月 -= 1

End If



' 六曜を算出

Dim 六曜 As String = 六曜名配列((旧暦の月 + 旧暦の日) Mod 6)



Console.Write($"{theDay:yyyy年M月d日}は")

Console.WriteLine($"旧暦{旧暦の月}月{旧暦の日}日({六曜})")

' 出力:2017年10月5日は旧暦8月16日(大安)