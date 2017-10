class Foo {

constructor(public msg: string) { }

}



class Bar {

constructor(public msg: string) { }

}



type Constructor<T> = new (...args: any[]) => T;



function CreateClassWithLogger<T extends Constructor<object>>(Base: T) {

return class extends Base {

log() {

console.log(`hello from logger: ${this.msg}`);

};

constructor(...args: any[]) {

super(...args);

}

}

}



const FooWithLogger = CreateClassWithLogger(Foo);

const BarWithLogger = CreateClassWithLogger(Bar);



var foowithlogger = new FooWithLogger("foo with logging");

var barwithlogger = new BarWithLogger("bar with logging");



foowithlogger.log();

barwithlogger.log();