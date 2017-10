Sub Swap(ByRef m As Integer, ByRef n As Integer)

Dim work As Integer = m

m = n

n = work

End Sub



Function GetUniqRandomNumbers(rangeBegin As Integer, rangeEnd As Integer, count As Integer) As IEnumerable(Of Integer)

' 指定された範囲の整数を格納できる配列を用意する

Dim work(rangeEnd - rangeBegin) As Integer



' 配列を初期化する

Dim i As Integer = 0

For n As Integer = rangeBegin To rangeEnd

work(i) = n

i += 1

Next



' ランダムに取り出しては先頭から順に置いていく(count回繰り返す)

Dim rnd = New Random()

For resultPos As Integer = 0 To count - 1

' (resultPosを含めて)resultPosの後ろからランダムに1つ選ぶ

Dim nextResultPos As Integer = rnd.Next(resultPos, work.Length)



' nextResultPosの値をresultPosと入れ替える

Swap(work(resultPos), work(nextResultPos))

Next



Return work.Take(count) ' workの先頭からcount個を返す



End Function