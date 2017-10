static void IfTest<T>(T src)

{

if (src is string s)

Console.WriteLine($"string: {s}");

else if (src is int n)

Console.WriteLine($"int: {n}");

else

Console.WriteLine($"other {src.ToString()}");

}



static void SwitchTest<T>(T src)

{

switch (src)

{

case int n:

Console.WriteLine($"int: {n}");

break;

case string s:

Console.WriteLine($"string: {s}");

break;

default:

Console.WriteLine($"other {src.ToString()}");

break;

}

}



static void Main()

{

IfTest(new int[] { 1, 2, 3});

SwitchTest("insider.net");

Console.ReadKey();

}