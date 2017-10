Imports System.Console



Public Class DisposableSample

Implements IDisposable



#Region "IDisposable Support"

Private disposedValue As Boolean ' 重複する呼び出しを検出するには



' IDisposable

Protected Overridable Sub Dispose(disposing As Boolean)

If Not disposedValue Then

If disposing Then

' マネージオブジェクト(.NET Frameworkのオブジェクト)を

' メンバ変数に保持している場合は、ここでDisposeする。

WriteLine("■.NET Frameworkのオブジェクトを破棄しました。")

End If



' アンマネージリソース(.NET Framework外のオブジェクト)を

' メンバ変数に保持している場合は、ここで解放する。

WriteLine("■アンマネージリソースを解放しました。")



End If

disposedValue = True

End Sub



' TODO: 上の Dispose(disposing As Boolean) に

' アンマネージ リソースを解放するコードが含まれる場合にのみ

' Finalize() をオーバーライドします。

Protected Overrides Sub Finalize()

' このコードを変更しないでください。

' クリーンアップ コードを上の Dispose(disposing As Boolean) に記述します。

Dispose(False)

MyBase.Finalize()

End Sub



' このコードは、破棄可能なパターンを正しく実装できるように

' Visual Basic によって追加されました。

Public Sub Dispose() Implements IDisposable.Dispose

' このコードを変更しないでください。

' クリーンアップ コードを上の Dispose(disposing As Boolean) に記述します。

Dispose(True)

' TODO: 上の Finalize() がオーバーライドされている場合は、

' 次の行のコメントを解除してください。

GC.SuppressFinalize(Me)

' ファイナライザーの実行コストは高いので、

' Disposeした後はファイナライザーが呼び出されないようにする。

End Sub

#End Region

End Class