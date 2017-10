Const COUNT As Integer = 10_000_000 ' 追加する要素数(1千万個)

Dim sw = New Stopwatch() ' 経過時間測定用のタイマー

Dim o = New Object() ' 参照型を追加するときに使うオブジェクト



' ArrayListに参照型を追加する

Dim al1 = New ArrayList()

sw.Restart()

For i As Integer = 0 To COUNT - 1

al1.Add(o)

Next

sw.Stop()

WriteLine($"ArrayListにobject:{sw.ElapsedMilliseconds}ミリ秒")

' 筆者の環境では0.1〜0.2秒であった。以降、この時間を基準にコメントする



al1 = Nothing

GC.Collect()



' List(Of Object)に参照型を追加する

Dim list1 = New List(Of Object)()

sw.Restart()

For i As Integer = 0 To COUNT - 1

list1.Add(o)

Next

sw.Stop()

WriteLine($"List<object>にobject:{sw.ElapsedMilliseconds}ミリ秒")

' ArrayListとほぼ同じ時間であった



list1 = Nothing

GC.Collect()



' ArrayListに値型を追加する

Dim al2 = New ArrayList()

sw.Restart()

For i As Integer = 0 To COUNT - 1

al2.Add(i)

Next

sw.Stop()

WriteLine($"ArrayListにint:{sw.ElapsedMilliseconds}ミリ秒")

' 参照型を追加するより1桁遅かった



al2 = Nothing

GC.Collect()



' List(Of Integer)にInteger型(値型)を追加する

Dim list2 = New List(Of Integer)()

sw.Restart()

For i As Integer = 0 To COUNT - 1

list2.Add(i)

Next

sw.Stop()

WriteLine($"List<int>にint:{sw.ElapsedMilliseconds}ミリ秒")

' 参照型を追加するより速かった