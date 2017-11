' 引数リストに登場する最初の偶数を返す

'(見つからなければ-1、引数が空のときは-99、引数がNothingのときは-999)

Function GetFirstEven(ParamArray args As Integer()) As Integer

' 引数としてNothingが渡されることもある

If (args Is Nothing) Then

Return -999

End If



' 引数が1つもないときは、Nothingではなく、空の配列

If (args.Length = 0) Then

Return -99

End If



' 最初の偶数を探して返す

For Each n As Integer In args

If (n Mod 2 = 0) Then

Return n

End If

Next



' 見つからなかったら-1

Return -1

End Function