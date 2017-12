// 省略

intspan = intarray.AsSpan().Slice(2, 3);



intspan[0] = 30;



for (int i = 0; i < intspan.Length; i++)

{

Console.Write($"{intspan[i]}, "); // 出力結果:30, 4, 5,

}



Console.WriteLine($"

{string.Join(", ", intarray)}");

// 出力結果:1, 2, 30, 4, 5



try

{

intspan[3] = 6;

}

catch (Exception e)

{

Console.WriteLine(e.Message);

// 出力結果:Index was outside the bounds of the array.

}