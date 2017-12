Dim array21(,) As Integer = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}}

Dim array22(,) = {{11, 12, 13}, {14, 15, 16}}



' 新しい配列を作る

Dim newArray2(3, 2) As Integer



' 元の配列の内容を新しい配列へコピーする

Array.Copy(array21, newArray2, array21.Length)

Array.Copy(array22, 0, newArray2, array21.Length, array22.Length)

For i As Integer = 0 To 3

For j As Integer = 0 To 2

Write($"{newArray2(i, j)}, ")

Next

WriteLine()

Next

' 出力:

' 1, 2, 3,

' 4, 5, 6,

' 11, 12, 13,

' 14, 15, 16,