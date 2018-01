' 継承元

Public Class VirtualClass

' 仮想メンバ:Overridable修飾子を付ける

Public Overridable Sub MethodA()

WriteLine("VirtualClass.MethodA()")

End Sub

Friend Overridable Property PropertyA As String = "VirtualClass.PropertyA"



' Sharedは不可

'Public Overridable Shared Sub MethodA1()

' WriteLine("VirtualClass.MethodA1()")

'End Sub



' Privateは不可

'Private Overridable Sub MethodA2()

' WriteLine("VirtualClass.MethodA2()")

'End Sub

End Class



' 継承先

Public Class ChildClass1

Inherits VirtualClass



' 仮想メンバのオーバーライド:任意、Overrides修飾子が必要

Public Overrides Sub MethodA()

WriteLine("ChildClass1.MethodA()")

End Sub

Friend Overrides Property PropertyA As String = "ChildClass1.PropertyA"

End Class