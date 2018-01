' Tupleクラス(.NET Fremework 4.0以降)

Function OldExchange(x As Integer, y As Integer) As Tuple(Of Integer, Integer)

Return Tuple.Create(y, x)

End Function



' ValueTuple構造体(.NET Fremework 4.7以降)

Function Exchange(x As Integer, y As Integer) As ValueTuple(Of Integer, Integer)

Return ValueTuple.Create(y, x)

End Function