using System; using System.Collections.Generic; namespace UnityEngine.XR.iOS { public class UnityARHitTestExample : MonoBehaviour { //public変数として、Camera型の変数Camを宣言する public Camera cam; //以下のコードはコメントアウトする //public Transform m_HitTransform; //bool HitTestWithResultType (ARPoint point, ARHitTestResultType resultTypes) //{ // List<ARHitTestResult> hitResults = UnityARSessionNativeInterface.GetARSessionNativeInterface ().HitTest (point, resultTypes); // if (hitResults.Count > 0) { // foreach (var hitResult in hitResults) { // Debug.Log ("Got hit!"); // m_HitTransform.position = UnityARMatrixOps.GetPosition (hitResult.worldTransform); // m_HitTransform.rotation = UnityARMatrixOps.GetRotation (hitResult.worldTransform); // Debug.Log (string.Format ("x:{0:0.######} y:{1:0.######} z:{2:0.######}", m_HitTransform.position.x, m_HitTransform.position.y, m_HitTransform.position.z)); // return true; // } // } // return false; //} void Update () { if (Input.touchCount > 0 && cam != null) { //CreatePrimitiveで動的にGameObjectであるCubeを生成する GameObject cube = GameObject.CreatePrimitive(PrimitiveType.Cube); //Cubeに適用するランダムな色を生成する Material material = new Material(Shader.Find("Diffuse")) { color = new Color(Random.value, Random.value, Random.value) }; //ランダムに変化する色をCubeに適用する cube.GetComponent<Renderer>().material = material; //Android端末をタップして、ランダムな色のCubeを認識した平面上に投げ出すように追加していく //Cubeの大きさも0.2fとして指定している cube.transform.position = cam.transform.TransformPoint(0, 0, 0.5f); cube.transform.localScale = new Vector3(0.2f, 0.2f, 0.2f); //CubeにはRigidbodyを持たせて重力を与えておかないと、床の上には配置されないので注意が必要。Rigidbodyで重力を持たせないとCubeは宙に浮いた状態になる cube.AddComponent<Rigidbody>(); cube.GetComponent<Rigidbody>().AddForce(cam.transform.TransformDirection(0,1f,2f),ForceMode.Impulse); } } } } }