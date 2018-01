対象:IFTTT



LINEというと、友達同士の連絡を行うツールというイメージがあるが、最近では部内の連絡用などに使う会社も増えているようだ。ところが、他の連絡としてメールも使っていると、LINEとメールの両方をチェックしなければならず、むしろ面倒になってしまう。

そこで、IFTTT(イフト)を使って、特定のアドレスから届くメールをLINEに転送するように設定しよう。今回は、Gmailに届いたメールを転送するように設定するが、プロバイダーや会社のメールサーバに届いたメールを転送することも可能だ。なお、IFTTTの使い方は、「IFTTT入門:さまざまなサービスが連携できる「IFTTT(イフト)」の使い方」を参照してほしい。

手順1−IFTTTでGmailの着信をトリガーとするアプレットを作成する

まずWebブラウザでIFTTTを開き、サインインする。

[My Applets]を選択し、[Applets]タブの[New Applet]ボタンをクリックする。[New Applet]画面が開くので、「if +this then that」の「+this」部分(トリガー)をクリックして、ここに「Gmail」の「New email in inbox from」を選択し、転送したいメールの(送信者の)メールアドレスを入力する。この際、IFTTTでGmailと初めて連携する場合、Gmailのアドレスの設定が必要になる。

全てのメールを転送するのであれば、「Gmail」の「Any new email in inbox」を選べばよい。また、Gmailではなく「Email」を選べば、プロバイダーのメールボックスに届いたメールを転送することができる。

WebブラウザでIFTTTを開く

WebブラウザでIFTTTを開き、サインインする。[My Applets]をクリックして新しいアプレット(IFTTTのトリガーとアクションを定義したもの)を作成していく。 ▼ 新しいアプレットを作成する(1)

[New Applet]ボタンをクリックする。 ▼ 新しいアプレットを作成する(2)

「this」部分をクリックし、トリガー(条件)となるWebサービスを選択していく。 ▼ 新しいアプレットを作成する(3)

入力ボックスに「Gmail」と入力し、IFTTTがサポートするWebサービスから「Gmail」を探す。 ▼ 新しいアプレットを作成する(4)

Gmailと接続するため、[Connect]ボタンをクリックする。すでにIFTTTを利用していて、Gmailとの連携が済んでいる場合は、この画面は表示されない。 ▼ 新しいアプレットを作成する(5)

Gmailアカウントを入力し、[次へ]ボタンで先に進める。その後、パスワードの入力と、GmailのアクセスをIFTTTに許可する。 ▼ 新しいアプレットを作成する(6)

トリガーを選択する。ここでは、特定のメールアドレスから送信されたもののみ転送する条件を選択している。異なるトリガーを選択すれば、新規受信メールを全て転送することも可能だ。 ▼ 新しいアプレットを作成する(7)

LINEに転送するメールの送信元のメールアドレスを指定する。



手順2−IFTTTでLINEへ送信するアクションを定義する

続いて、「+that」部分(アクション)を選択して、「LINE」の「Send message」を登録する。この際、IFTTTで初めてLINEを利用する場合、LINEとの連携設定が必要になる。

デフォルトの設定では、送信者のメールアドレス、件名(Subject)、添付ファイル名とそのURL、受信日、本文と、添付された写真が転送されるようになっている。これらは編集可能なので、不必要な項目を削除するなどすればよい。

新しいアプレットを作成する(8)

「that」部分をクリックし、アクションとなるWebサービスを選択していく。 ▼ 新しいアプレットを作成する(9)

入力ボックスに「LINE」と入力し、IFTTTがサポートするWebサービスから「LINE」を探す。 ▼ 新しいアプレットを作成する(10)

LINEと接続するため、[Connect]ボタンをクリックする。すでにIFTTTを利用していて、LINEとの連携が済んでいる場合は、この画面は表示されない。 ▼ 新しいアプレットを作成する(11)

LINEのメールアドレスとパスワードを入力して[ログイン]ボタンをクリックする。LINEのメールは、LINEの[設定]−[アカウント]で確認できる。 ▼ 新しいアプレットを作成する(12)

[同意して連携する]ボタンをクリックして、IFTTTとLINEの連携を完了する。 ▼ 新しいアプレットを作成する(13)

アクションとして、「Send message」を選択する。 ▼ 新しいアプレットを作成する(14)

LINEに転送するメールの内容を設定する。項目を削除することで、送信者(from)や添付ファイルを転送しないようにもできる。その後、画面下側の[Create action]ボタンをクリックする。 ▼ 新しいアプレットを作成する(15)

アプレットの内容を確認して[Finish]ボタンをクリックする。 ▼ 作成されたアプレット



これで、設定したメールアドレスから届いたメールがLINEに追加された「LINE Notify」という友達に転送される。

GmailからIFTTTを経由してLINEに転送されたメール

LINEに追加された「LINE Notify」という友達に、Gmailから転送されたメールが届くようになる。