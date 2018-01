var i1: Int = 1 //通常の変数 val i2: Int = 1 //再代入不可変数 i1 = 2 //問題無く書き換え可能 i2 = 3 //再代入不可。コンパイル時に「val cannot be reassigned」エラー発生 //以下は連載第1回で示したイベントハンドラコード val textView = findViewById<TextView>(R.id.myLabel) as TextView …… button.setOnClickListener { v -> //valで定義したtextViewのtextプロパティは書き換え可能 textView.text = "Clicked !" } //arrayOfは引数を並べた配列を作る関数 val ar1: Array<String> = arrayOf("abc", "def", "ghi") //配列の要素も書き換え可能 ar1[2] = "jkl"