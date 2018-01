Const MAX_QUE As Integer = 3 ' キューに保持する最大個数

Dim que = New Queue(Of Integer)(MAX_QUE)

Dim runningFlag As Boolean = True ' falseにした後、キューが空になるとConsumerが止まる



' Producerを定義して実行開始

Dim produceTask = Task.Run(

Sub()

' 1から5まで順にデータを投入していく

For i As Integer = 1 To 5

' データ投入が間に合わない場合をシミュレート

If (i = 5) Then

WriteLine($"stop enqueue")

System.Threading.Thread.Sleep(1000)

WriteLine($"restart enqueue")

End If



' 投入データを作成する処理をシミュレート

System.Threading.Thread.Sleep(10)



' キューへデータを投入する

SyncLock que ' 排他ロックを取得

While (que.Count >= MAX_QUE)

' MAX_QUEを超えないように投入を待機する

WriteLine($"wait enqueue")

System.Threading.Monitor.Wait(que) ' 待機する(他でMonitor.PulseAllされると再開)

End While



que.Enqueue(i)

WriteLine($"Enqueue({i}), count={que.Count}")

System.Threading.Monitor.PulseAll(que) ' 待機中のスレッドがあったら、再開させる

End SyncLock '排他ロックを解放

Next

runningFlag = False ' データ投入完了を通知

WriteLine($"end enqueue")

End Sub)



' Consumerを定義

Dim consume As Action(Of String) =

Sub(header)

While (True)

Dim data As Integer? = Nothing

SyncLock que '排他ロックを取得

While (que.Count = 0 AndAlso runningFlag)

' キューが空の間は待機

WriteLine($"{header} wait dequeue")

System.Threading.Monitor.Wait(que) ' 待機する(他でMonitor.PulseAllされると再開)

End While



' キューからデータを取り出す

If (que.Count > 0) Then

data = que.Dequeue()

WriteLine($"{header} Dequeue({data.Value}), count={que.Count}")

System.Threading.Monitor.PulseAll(que) ' 待機中のスレッドがあったら、再開させる

Else ' キューが空で、runningFlag==falseのとき

Exit While ' 無限ループを抜ける

End If

End SyncLock ' 排他ロックを解放

' データの処理はロックを外してから行う

If (data.HasValue) Then

' キューから取り出したデータを使う処理をシミュレート

WriteLine($"{header} start process({data.Value})")

System.Threading.Thread.Sleep(300)

WriteLine($"{header} end process({data.Value})")

End If

End While

WriteLine($"{header} EXIT")

End Sub



System.Threading.Thread.Sleep(100)



' Consumerの実行を開始(2スレッド)

Dim consumeTask1 = Task.Run(Sub() consume(" [1]"))

Dim consumeTask2 = Task.Run(Sub() consume(" [2]"))



' 実行終了を待機

Task.WaitAll(produceTask, consumeTask1, consumeTask2)

WriteLine("COMPLETED")