{

__compat: {

mdn_url: 'https://developer.mozilla.org/docs/Web/CSS/text-justify',

support: {

webview_android: {

version_added: false

},

chrome: {

version_added: true,

flags: [{

type: 'preference',

name: 'Enable Experimental Web Platform Features',

value_to_set: 'true'

}],

notes: '<code>inter-word</code> and …… 中略 …… behavior is buggy.'

},

chrome_android: { …… Android版Chromeに関する情報 …… },

edge: { …… Edgeに関する情報 …… },

…… 以下、各種ブラウザに関する情報が続く ……

},

…… 省略 ……

}

}