Const MAX_QUE As Integer = 3 ' キューに保持する最大個数



' キューを生成する

Dim que = New BlockingCollection(Of Integer)(MAX_QUE)



Try ' BlockingCollectionはDisposeしなければならないので、try〜finallyする



' Producerを定義して実行開始

Dim produceTask = Task.Run(

Async Function()

' 1から5まで順にデータを投入していく

For i As Integer = 1 To 5

' データ投入が間に合わない場合をシミュレート

If (i = 5) Then

WriteLine($"stop enqueue")

Await Task.Delay(1000)

WriteLine($"restart enqueue")

End If



' 投入データを作成する処理をシミュレート

Await Task.Delay(10)



' キューへデータを投入する(ロック不要)

que.TryAdd(i, Threading.Timeout.Infinite)

' ↑Infinite(無限)指定は、キューが満杯のときは空くまでブロックされる

WriteLine($"Enqueue({i}), count={que.Count}")

Next

que.CompleteAdding() ' データ投入完了を通知

WriteLine($"end enqueue")

End Function)



' Consumerを定義(その1−TryTakeメソッドを使って取り出し)

Dim consume1 As Func(Of String, Task) =

Async Function(header)

While (Not que.IsCompleted)

Dim data As Integer

' キューからデータを取り出す(ロック不要)

Dim success As Boolean = que.TryTake(data, Threading.Timeout.Infinite)

' ↑Infinite(無限)指定は、キューが空のとき、

' データが投入されるかque.IsCompletedがtrueになるまでブロックされる

If (success) Then

WriteLine($"{header} Dequeue({data}), count={que.Count}")



' キューから取り出したデータを使う処理をシミュレート

WriteLine($"{header} start process({data})")

Await Task.Delay(300)

WriteLine($"{header} end process({data})")

End If

End While

WriteLine($"{header} EXIT")

End Function



' Consumerを定義(その2−GetConsumingEnumerableメソッドを使ってループ)

Dim consume2 As Func(Of String, Task) =

Async Function(header)

' キューからデータを取り出す(que.IsCompletedがtrueになるまで)

For Each dat In que.GetConsumingEnumerable()

WriteLine($"{header} Dequeue({dat}), count={que.Count}")



' キューから取り出したデータを使う処理をシミュレート

WriteLine($"{header} start process({dat})")

Await Task.Delay(300)

WriteLine($"{header} end process({dat})")

Next

WriteLine($"{header} EXIT")

End Function



System.Threading.Thread.Sleep(100)



' Consumerの実行を開始(2スレッド)

Dim consumeTask1 = Task.Run(Function() consume1(" [1]"))

System.Threading.Thread.Sleep(10)

Dim consumeTask2 = Task.Run(Function() consume2(" [2]"))



' 実行終了を待機

Task.WaitAll(produceTask, consumeTask1, consumeTask2)



Finally

que.Dispose()

End Try

WriteLine("COMPLETED")