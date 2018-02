<?php class TestScoreAdv { //名前プロパティ。 public $name = ""; //数学点数プロパティ。 public $math = 0; //英語点数プロパティ。 public $english = 0; //国語点数プロパティ。 public $japanese = 0; //全データを受け取ってプロパティに格納するメソッド。 public function setData(string $name, int $math, int $english, int $japanese): void *【1】* { $this->name = $name; $this->math = $math; $this->english = $english; $this->japanese = $japanese; } //合計点を計算するメソッド。 public function calcSum(): int *【2】* { $sum = $this->math + $this->english + $this->japanese; return $sum; } //平均点を計算するメソッド。 public function calcAve(): float *【3】* { $sum = $this->calcSum(); $ave = $sum / 3; return $ave; } //名前、合計、平均を表示するメソッド。 public function printScore(): void *【4】* { $sum = $this->calcSum(); $ave = $this->calcAve(); print($this->name."さんの合計: ".$sum." 平均: ".$ave."<br>"); } }