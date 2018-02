$ sqlplus / as sysdba SQL> /* テストの都合上、バッファキャッシュ上のデータをフラッシュ */ alter system flush buffer_cache ; /* 全表スキャンのヒント句を指定したクエリの実行計画の確認と実行 */ connect TRY/TRY set autotrace on explain select /*+FULL(t) */ sum(ora_hash(COL2, 10)) from TAB39_BIG t ; (実行結果と実行計画は省略) set lines 150 pages 5000 col NAME for a48 select S.NAME, M.VALUE from V$MYSTAT M, V$STATNAME S where M.STATISTIC# = S.STATISTIC# and S.NAME like 'physical read%' order by 1 ; NAME VALUE ------------------------------------------------ ---------- physical read IO requests 420 physical read bytes 209797120 physical read flash cache hits 0 physical read partial requests 0 physical read requests optimized 0 physical read total IO requests 420 physical read total bytes 209797120 physical read total bytes optimized 0 physical read total multi block requests 401 physical reads 25610 physical reads cache 10 physical reads direct 25600 physical reads direct (lob) 0 physical reads direct temporary tablespace 0 physical reads for flashback new 0 physical reads prefetch warmup 0 physical reads retry corrupt 0