Microsoftは2018年2月8日（米国時間）、運用管理ツールスイートの最新版「System Center, version 1801」の提供開始を発表した。System Center, version 1801では、Linuxモニタリングサポートやユーザーエクスペリエンスの改善、パフォーマンス向上の他、より効率的なVMwareバックアップ、Windows Serverサポートの拡充といった強化が行われている。

System Center, version 1801は、System Centerの「Semi-Annual Channel（半期チャネル）」での最初のリリースだ。半期チャネルリリースは、新機能を従来より早いペースで提供するもので、18カ月のサポートポリシーが適用される。なおMicrosoftは、より頻度の低い「Long-Term Servicing Channel（LTSC）」でのリリースも継続する。LTSCでは従来通り、5年間のメインストリームサポートと5年間の延長サポートが提供される。

System Center, version 1801では、「System Center Operations Manager」「Virtual Machine Manager」「Data Protection Manager」の機能強化に重点が置かれている。また、「Orchestrator」「Service Management Automation」「Service Manager」を含むSystem Centerの全てのコンポーネントで、セキュリティ強化とバグの修正に加え、「TLS（Transport Layer Security）1.2」のサポートが行われる。

System Center, version 1801の主な機能強化、改善は以下の通り。

Virtual Machine ManagerでのWindows Serverサポート拡充 ：ネストされた仮想化、ソフトウェアロードバランサーの構成、ストレージのQoS（Quality of Service）構成およびポリシーのセットアップが可能に。またVMware UEFI（Unified Extensible Firmware Interface） VM（仮想マシン）からHyper-V VMへの移行も可能になった。Windows Server, version 1709のサポートに加え、ホスト監視および管理、「フォールバックHGS」、暗号化されたSDN仮想ネットワークの構成、Hyper-V上のLinux Shielded VMの管理、バックアップのサポートが追加された

：ネストされた仮想化、ソフトウェアロードバランサーの構成、ストレージのQoS（Quality of Service）構成およびポリシーのセットアップが可能に。またVMware UEFI（Unified Extensible Firmware Interface） VM（仮想マシン）からHyper-V VMへの移行も可能になった。Windows Server, version 1709のサポートに加え、ホスト監視および管理、「フォールバックHGS」、暗号化されたSDN仮想ネットワークの構成、Hyper-V上のLinux Shielded VMの管理、バックアップのサポートが追加された Operations ManagerでのLinuxモニタリング ：カスタマイズ可能なFluentdベースのLinuxエージェントの追加により、Linuxモニタリングが大幅に改良された。LinuxログファイルモニタリングもWindows Serverログファイルモニタリングに匹敵するものになったという

：カスタマイズ可能なFluentdベースのLinuxエージェントの追加により、Linuxモニタリングが大幅に改良された。LinuxログファイルモニタリングもWindows Serverログファイルモニタリングに匹敵するものになったという Operations ManagerでのWebコンソールエクスペリエンスの向上 ：System Center Operations ManagerのWebコンソールがHTML5ベースとなり、さまざまなブラウザでのエクスペリエンスとサポートが向上した

：System Center Operations ManagerのWebコンソールがHTML5ベースとなり、さまざまなブラウザでのエクスペリエンスとサポートが向上した サードパーティーの管理パックの更新と推奨 ：System Center Operations Managerが拡張され、サードパーティー管理パックの発見と更新が可能になった

：System Center Operations Managerが拡張され、サードパーティー管理パックの発見と更新が可能になった より高速で経済的なVMwareバックアップ ：Data Protection Managerのモダンバックアップストレージ技術を使って、VMware VMをより高速にバックアップできるようになった。それによりストレージコストを最大50％削減できるようになったという

：Data Protection Managerのモダンバックアップストレージ技術を使って、VMware VMをより高速にバックアップできるようになった。それによりストレージコストを最大50％削減できるようになったという その他：Kerberos認証がサポートされ、多くの管理パックを扱う際のUIの応答性が改善された。Virtual Machine Manager（VMM）では、SLBゲストクラスタの浮動IPサポートが有効になり、VMMクラウドでのストレージQoSが追加された。またSANストレージに拡張されるストレージQoSが追加され、拡張セッションモードでのリモートVM操作が有効になった。非ドメインホストエージェントのシームレス更新が可能になり、ホストリフレッシャーが最大10倍高速化している