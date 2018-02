Sub Main()

' 文字列を格納するスタック

Dim stack = New Stack(Of String)()



' スタックに"A"/"B"/"C"と順に投入

stack.Push("A")

stack.Push("B")

stack.Push("C")



' スタックから全てを取り出す

While (stack.Count > 0)

WriteLine($"スタックの先頭を見る:{stack.Peek()}")

WriteLine($"スタックの内容:{stack.Count}個")



Dim s As String = stack.Pop()

WriteLine($"スタックから取り出し:{s}")

WriteLine($"スタックの内容:{stack.Count}個")

End While

' 出力:

' スタックの先頭を見る:C

' スタックの内容:3個

' スタックから取り出し:C

' スタックの内容:2個

' スタックの先頭を見る:B

' スタックの内容:2個

' スタックから取り出し:B

' スタックの内容:1個

' スタックの先頭を見る:A

' スタックの内容:1個

' スタックから取り出し:A

' スタックの内容:0個



#If DEBUG Then

ReadKey()

#End If

End Sub