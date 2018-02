Dim dic = New Dictionary(Of Integer, String) From {

{1, "Eureka"}, {2, "Nadia"}, {3, "002"}

}

WriteLine($"データ数:{dic.Count}")

' 出力:データ数:3

WriteLine(String.Join(", ", dic.Select(Function(kvp) $"{kvp.Key}:{kvp.Value}")))

' 出力:1:Eureka, 2:Nadia, 3:002



' ループ変数にKeyValuePairを使う

For Each kvp As KeyValuePair(Of Integer, String) In dic

Dim id As Integer = kvp.Key

Dim name As String = kvp.Value

WriteLine($"{id}:{name}")

Next

' 出力:

' 1:Eureka

' 2:Nadia

' 3:002