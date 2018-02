// 値型:==演算子を使う

char v1 = 'A';

char v2 = 'A';

char v3 = 'a';

WriteLine($"v1 == v2 {v1 == v2}"); // 'A'と'A'

// 出力:v1 == v2 True

WriteLine($"v1 == v3 {v1 == v3}"); // 'A'と'a'

// 出力:v1 == v3 False



// C#ではNullable型でも==演算子で値の等価性比較になる

int? n1 = 1;

int? n2 = 1;

WriteLine($"n1 == n2 {n1 == n2}"); // 参照の等価性ならfalseになるはずだが…

// 出力:n1 == n2 True



// イミュータブルな参照型:==演算子を使う

string i1 = new String('A', 10);

string i2 = new String('A', 10);

string i3 = new String('a', 10);

WriteLine($"i1 == i2 {i1 == i2}"); // "AAAAAAAAAA"と"AAAAAAAAAA"

// 出力:i1 == i2 True

WriteLine($"i1 == i3 {i1 == i3}"); // "AAAAAAAAAA"と"aaaaaaaaaa"

// 出力:i1 == i3 False



// ミュータブルな参照型(Equalsが値の等価性比較に実装されている場合):Equalsを使う

Cookie m1 = new Cookie("cookie1", "Value1");

Cookie m2 = new Cookie("cookie1", "Value1");

Cookie m3 = new Cookie("cookie1", "value2");

WriteLine($"m1.Equals(m2) {m1.Equals(m2)}"); // "Value1"と"Value1"

// 出力:m1.Equals(m2) True

WriteLine($"m1.Equals(m3) {m1.Equals(m3)}"); // "Value1"と"value2"

// 出力:m1.Equals(m3) False



// ミュータブルな参照型では通常は==演算子をオーバーロードしていないので、

WriteLine($"m1 == m2 {m1 == m2}"); // 参照の等価性になってしまう

// 出力:m1 == m2 False



// Equalsメソッドは、その左側がnullだと例外が出るので注意

Cookie m4 = null;

// WriteLine($"m4.Equals(m1) {m4.Equals(m1)}"); // 実行時例外

// これを避けるには次のような書き方もできる

WriteLine($"m4?.Equals(m1)??false {m4?.Equals(m1) ?? false}");

// 出力:m4?.Equals(m1)??false False