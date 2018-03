' 取得したままの順で列挙(比較用)

Dim envVarsU As IDictionary _

= Environment.GetEnvironmentVariables(EnvironmentVariableTarget.User)

For Each entry As DictionaryEntry In envVarsU

Dim name As String = TryCast(entry.Key, String)

Dim value As String = TryCast(entry.Value, String)

WriteLine($"{name}={value}")

Next

' 出力例:

' TEMP=C:\Users\biac\AppData\Local\Temp

' Path=C:\Users\biac\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\……省略……;

' TMP=C:\Users\biac\AppData\Local\Temp

' OneDrive=C:\Users\biac\OneDrive



' ジェネリックコレクションに変換

Dim entries As IEnumerable(Of DictionaryEntry) _

= envVarsU.OfType(Of DictionaryEntry)()

' LINQ拡張でソートしてから列挙

For Each entry As DictionaryEntry _

In entries.OrderBy(Function(e) e.Key)

Dim name As String = TryCast(entry.Key, String)

Dim value As String = TryCast(entry.Value, String)

WriteLine($"{name}={value}")

Next

' 出力例:

' OneDrive=C:\Users\biac\OneDrive

' Path=C:\Users\biac\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\……省略……;

' TEMP=C:\Users\biac\AppData\Local\Temp

' TMP=C:\Users\biac\AppData\Local\Temp