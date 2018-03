' 指定された画像ファイルをImageコントロール「Image1」に表示

Dim source = New BitmapImage(New Uri("……省略(画像ファイルのパス)……"))

Me.Image1.Source = source



' コードの解析

Dim reader As ZXing.Presentation.BarcodeReader _

= New ZXing.Presentation.BarcodeReader()

Dim result As ZXing.Result = reader.Decode(TryCast(Image1.Source, BitmapImage))

If (result IsNot Nothing) Then

' 結果をTextBoxコントロール「BarcodeFormatText」/「TextText」に表示

Me.BarcodeFormatText.Text = result.BarcodeFormat.ToString()

Me.TextText.Text = result.Text

End If